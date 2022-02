Crollo in mare del cimitero di Camogli, perse 50 salme. Una parente: "Lotto per trovare i mieri cari" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di 50 salme non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un’identità . A un anno dal Crollo in mare di parte del cimitero di Camogli , questi sono i numeri che meglio di ogni altra cosa fotografano gli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di 50non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un’identità . A un anno dalindi parte deldi, questi sono i numeri che meglio di ogni altra cosa fotografano gli...

Advertising

Agenzia_Ansa : Di 50 salme non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un'identità. A un anno dal crollo in mare di parte del cimite… - misiagentiles : RT @Agenzia_Ansa: Di 50 salme non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un'identità. A un anno dal crollo in mare di parte del cimitero di… - ansa_liguria : Un anno fa il crollo in mare del cimitero di Camogli, perse 50 salme - GiusPecoraro : RT @Agenzia_Ansa: Di 50 salme non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un'identità. A un anno dal crollo in mare di parte del cimitero di… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Di 50 salme non si sa più nulla; 308 non hanno ancora un'identità. A un anno dal crollo in mare di parte del cimitero di… -