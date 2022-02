Covid | igienisti | ' no a test su asintomatici'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - Garantire un tampone il più presto possibile a chi sviluppa i sintomi di-19 e, "nell'ambito della gestione dei contatti in auto sorveglianza, modulare l'esecuzione delin relazione allo stato immunitario del soggetto e alla presenza di patologie concomitanti". Invece, non vannoati "soggettiguariti da meno di 120 giorni;vaccinati con dose booster;vaccinati con ciclo primario concluso da meno di 120 giorni". E, in caso di "esposizione a rischio", riservare il tampone a quanti hanno condizioni che predispongono a forme gravi di-19 (diabete, obesità, broncopneumopatia cronica ostruttiva, mancanza di protezione immunitaria). Queste le nuove raccomandazioni della Società ...

Il Fatto Quotidiano

... garantire l'effettuazione di un test il più presto possibile a tutti coloro che sviluppano sintomatologia suggestiva di- 19; nell'ambito della gestione dei contatti in auto sorveglianza ...Ma una donna guadagna meno: 1.163. Glidentali sono a 1.698 euro Erano già ambite prima della pandemia, ma dopo ilforse saranno da identificare come le professioni del futuro . Si tratta di quelle sanitarie. Non solo ...Semplificare il tracciamento, mentre la rete dei tamponi e il sequenziamento restano fondamentali: per la Società Italiana d’Igiene va rivista la strategia anti-Covid. Ecco come ...Mentre, infatti, è stata disposta l’assunzione di sette dirigenti medici che andranno a tamponare l’emergenza nei reparti Covid al Centro Pegaso di Prato, sono stati rinnovati in tronco anche ...