Claudio Baglioni, posticipati i live a Novara, Como e Brescia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono stati posticipati i concerti di Claudio Baglioni a Novara, Como e Brescia: le nuove date Si comunica che sono stati posticipati i concerti di Claudio Baglioni previsti domani a Novara, mercoledì 23 febbraio a Como e giovedì 24 febbraio a Brescia. L’artista sta bene ed è attualmente in attesa dell’esito negativo del test COVID-19. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Queste le nuove date riprogrammate: 29 aprile 2022 – Teatro Coccia di Novara (recupero del 22 febbraio) 05 maggio 2022 – Teatro Grande di Brescia (recupero del 24 febbraio) 06 maggio 2022 – Teatro Sociale di Como (recupero del 23 ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono statii concerti di: le nuove date Si comunica che sono statii concerti diprevisti domani a, mercoledì 23 febbraio ae giovedì 24 febbraio a. L’artista sta bene ed è attualmente in attesa dell’esito negativo del test COVID-19. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Queste le nuove date riprogrammate: 29 aprile 2022 – Teatro Coccia di(recupero del 22 febbraio) 05 maggio 2022 – Teatro Grande di(recupero del 24 febbraio) 06 maggio 2022 – Teatro Sociale di(recupero del 23 ...

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Rinviato ad aprile il concerto di Claudio Baglioni al Teatro Coccia - vco24news : Rinviato ad aprile il concerto di Claudio Baglioni al Teatro Coccia - astronautalpha : @skyeyes_ in the holy word of Claudio Baglioni: io me ne andreeeeeei - RadioNovesei96 : Claudio Baglioni ha il Covid, concerti rinviati ad aprile e maggio - tonyassante1970 : RT @saltasullavita: Rinviati altri concerti di Claudio Baglioni? -