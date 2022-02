Caso Leao, il TAS ribalta la decisione: il Lille dovrà pagare lo Sporting (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il TAS ha ribaltato la sentenza sul Caso legato a Rafael Leao. Il tribunale sportivo svizzero ha infatti ritenuto che dovrà essere il Lille a pagare lo Sporting Lisbona la cifra di 20 milioni. L’attaccante portoghese oggi al Milan si era infatti liberato unilatelarmente dal contratto con lo Sporting nell’estate 2018, dopo le aggressioni da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il TAS hato la sentenza sullegato a Rafael. Il tribunale sportivo svizzero ha infatti ritenuto cheessere illoLisbona la cifra di 20 milioni. L’attaccante portoghese oggi al Milan si era infatti liberato unilatelarmente dal contratto con lonell’estate 2018, dopo le aggressioni da L'articolo

