Calciomercato Juventus | Agnelli corre ai ripari | pronta la rivoluzione sulla fascia

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche la partita contro il Toro ha dimostrato tutti limiti della Juvesinistra eora vuole acquistare un campione. Andreavuole sempre riuscire a creare la squadra più forte possibile e non può accettare che ci siano dei reparti completamente scoperti come è in questo momento lasinistra e così sono già avviati i contatti per poter anticipare una grande del calcio europeo. Andrea(GettyImages)Quest’anno l’obbiettivo dellasarà sicuramente cercare di entrare in Champions League e l’impresa non sarà sicuramente facile, considerando le grandi difficoltà che i bianconeri stanno incontrando in questo campionato. I punti persi nel corso della stagione sono veramente tanti e la sensazione che il ...