Buone notizie per Leao | c’è la decisione del TAS

Rafael Leao può tirare un sospiro di sollievo, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record il TAS di Losanna si è finalmente espresso sullo spinoso "caso Leao". Il giovane portoghese si trovava infatti al centro di una diatriba tra Sporting Lisbona e Lille, il suo trasferimento ai francesi avvenne infatti dopo una discussissima rescissione unilaterale con lo Sporting. Ad onor di cronaca è doveroso precisare che il Milan non rientra assolutamente nel merito della vicenda; nonostante questo il club rossonero ha comunque supportato Leao durante tutto il processo. La sentenza del TAS: Lille condannato al risarcimento Una bella notizia per Leao che oggi ha visto il giudizio del TAS ribaltarsi ...

