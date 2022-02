Advertising

Bordon, prep. atletico: "Sugli infortuni incidono moltissimi fattori" - ForzAzzurri.net Testata giornalistica dedicata alla SSC Napoli, al calcio in Campania e ai tantissimi Club Napoli presenti in It ...Claudio Bordon, preparatore atletico, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live."Infortuni muscolari nel Napoli? Quando s ...