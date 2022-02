Benevento: contro il Como la “prima” di Marini, Dionisi al var (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il campionato non concede tregue. Mercoledì si tornerà in campo e per il Benevento ci sarà da affrontare la sfida casalinga con il Como. A dirigere il match con i lariani sarà Valerio Marini di Roma 1, alla prima stagionale con la Strega. L’unico precedente, infatti, riguarda il var, quando il fischietto romano era il responsabile dell’occhio elettronico in occasione della gara casalinga con la Reggina (4-0). Per trovare l’ultimo precedente “in campo” bisogna risalire alla scorsa stagione, esattamente alla gara persa proprio al “Vigorito” contro il Sassuolo, decisa dall’autorete di Barba. Gli assistenti saranno Fabio Schirru di Nichelino e Luigi Lanotte di Barletta. Il piemontese ha già incontrato la formazione di Caserta in stagione, precisamente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il campionato non concede tregue. Mercoledì si tornerà in campo e per ilci sarà da affrontare la sfida casalinga con il. A dirigere il match con i lariani sarà Valeriodi Roma 1, allastagionale con la Strega. L’unico precedente, infatti, riguarda il var, quando il fischietto romano era il responsabile dell’occhio elettronico in occasione della gara casalinga con la Reggina (4-0). Per trovare l’ultimo precedente “in campo” bisogna risalire alla scorsa stagione, esattamente alla gara persa proprio al “Vigorito”il Sassuolo, decisa dall’autorete di Barba. Gli assistenti saranno Fabio Schirru di Nichelino e Luigi Lanotte di Barletta. Il piemontese ha già incontrato la formazione di Caserta in stagione, precisamente ...

