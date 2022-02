Antonio Di Fazio, disposta la scarcerazione in comunità. Ma non c’è il bracciale elettronico per il trasferimento (Di lunedì 21 febbraio 2022) Doveva uscire oggi dal carcere di San Vittore Antonio Di Fazio, il manager milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di sei donne, tra cui anche l’ex moglie, e per il tentato omicidio di quest’ultima. Per l’imprenditore farmaceutico sono stati disposti i domiciliari in una struttura psichiatrica ma al momento, il trasferimento non è ancora avvenuto: nel carcere di San Vittore dove è recluso, stanno aspettando il braccialetto elettronico necessario per portare il detenuto in una delle comunità terapeutiche del centro del Crest – centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità, come disposto dal giudice dell’udienza preliminare Anna Magelli. Di Fazio è in carcere dallo scorso maggio e probabilmente ci rimarrà fino a dopodomani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Doveva uscire oggi dal carcere di San VittoreDi, il manager milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di sei donne, tra cui anche l’ex moglie, e per il tentato omicidio di quest’ultima. Per l’imprenditore farmaceutico sono stati disposti i domiciliari in una struttura psichiatrica ma al momento, ilnon è ancora avvenuto: nel carcere di San Vittore dove è recluso, stanno aspettando ilttonecessario per portare il detenuto in una delleterapeutiche del centro del Crest – centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità, come disposto dal giudice dell’udienza preliminare Anna Magelli. Diè in carcere dallo scorso maggio e probabilmente ci rimarrà fino a dopodomani, ...

