Advertising

sportli26181512 : Ajax: individuato l'erede di Tadic: L'Ajax guarda già al futuro e al potenziale erede di Dusan Tadic: secondo la st… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax individuato

Calciomercato.com

... con Thiago Pinto che ha giàdue nomi. Tra questi c'è il nome di Noussair Mazraoui, che è in scadenza di contratto con l'ma è cercato con forza anche dal Borussia Dortmund. Ma non è ...Uno dei ruoli da rinforzare è quello del terzino, con Tiago Pinto che ne ha giàun ... Il Barcellona strappò Dest all'nel 2020 per 21 milioni, diventando titolare fisso, salvo perdere ...