Accoltellano la sorella mentre dorme | arrestati due gemelli di 17 anni

Advertising

infoitinterno : Accoltellano sorella nel Bresciano, arrestati due minorenni - Giorno_Brescia : Polaveno, accoltellano la sorella: si aggrava la posizione dei gemelli - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: I due sono stati arrestati. La ragazza, 22 anni, si salverà. Gli inquirenti: 'Gesto inspiegabile' - zazoomblog : Gemelli di 17 anni accoltellano la sorella mentre dorme: armati di ascia e coltello - #Gemelli #accoltellano… - quotidianodirg : #Cronaca #accoltellano Gemelli di 17 anni accoltellano la sorella mentre dorme: armati di ascia e coltello… -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellano sorella

A Polaveno piccolo centro di 2.500 anime nel Bresciano non si parla d'altro che dell'aggressione di due gemelli di 17 anni, armati di coltello e ascia, contro la22enne. La ricostruzione dell'...Brescia, gemelli di 17 annimentre dorme/ "Con coltello e ascia"Le indagini sono affidate ai carabinieri. Due gemelli di 17 anni sono stati arrestati a Polaveno, in provincia di Brescia, con l'accusa di aver accoltellato la sorella di 22 anni. (Sky Tg24 ) La ...Erano ancora insanguinati. Uno è in ospedale, dove sarà operato a una mano, ferita durante l’aggressione alla sorella, l’altro è stato portato al carcere minorile di Firenze. L’interrogatorio di ...