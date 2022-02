Voci dal carcere: “Accada quel che accada, sempre sarà Dio” (Di domenica 20 febbraio 2022) In una calda domenica invernale varco le porte della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. Il Covid ha costretto noi volontari ad uno stop e la distanza dalle sorelle detenute è pesata sulla mia quotidianità. La Santa Messa ci ha restituito abitudini di reciproca spiritualità, arricchendoci di una parola di Dio che oggi, più che mai, Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 20 febbraio 2022) In una calda domenica invernale varco le porte della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. Il Covid ha costretto noi volontari ad uno stop e la distanza dalle sorelle detenute è pesata sulla mia quotidianità. La Santa Messa ci ha restituito abitudini di reciproca spiritualità, arricchendoci di una parola di Dio che oggi, più che mai, Il Blog di Giò.

