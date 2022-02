Udinese, Deulofeu: «Arrabbiato per il cambio e il pareggio» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante spagnolo Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio. Le sue parole: «Non sono Arrabbiato ma tutti sanno che voglio giocare sempre 90 minuti. Questa partita mi stava piacendo, il mister mi ha cambiato e sono un pò Arrabbiato per questo e per il pareggio. Volevo fare doppietta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante spagnolo Gerardha parlato ai microfoni di DAZN dopo ilcontro la Lazio. Le sue parole: «Non sonoma tutti sanno che voglio giocare sempre 90 minuti. Questa partita mi stava piacendo, il mister mi ha cambiato e sono un pòper questo e per il. Volevo fare doppietta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

