Ucraina, in 40 mila fuggono dal Donbass e si rifugiano nella regione russa di Rostov (Di domenica 20 febbraio 2022) Ucraina e Russia, la situazione peggiora: sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. Lo riferisce l'agenzia Interfax che cita Alexander Chupriyan, ...

