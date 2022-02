Terni, brucia azienda di trattamento rifiuti: nube nera sulla città, chiuse tutte le scuole (Di domenica 20 febbraio 2022) Un incendio è divampato alla Ferrocart , azienda di trattamento rifiuti della zona industriale di Maratta, a Terni . Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Un incendio è divampato alla Ferrocart ,didella zona industriale di Maratta, a. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Terni Brucia azienda di trattamento rifiuti: nube nera sulla città,? chiuse tutte le scuole - leggoit : #Terni Brucia azienda di trattamento rifiuti: nube nera sulla città,? chiuse tutte le scuole - LaNotiziaQuoti : Va a fuoco nel pomeriggio di domenica l'azienda Ferrocart, nella zona industriale di Maratta, impianto per il recup… - umbriaOn : #Terni, brucia #canna #fumaria in via #Marzabotto: c’è il 115 -