Protesta pescatori a Selinunte | notte di presidio

Notte di presidio tra fuochi e tende quella appena trascorsa per idi Selinunte che continuano a bloccare da ieri la zona della borgata di Marinella in segno diper i lavori di dragaggio del porto che sono fermi da mesi. La ditta incaricata dalla ...però vogliono risposte concrete. Laè destinata a continuare ad oltranza, fin quando non arriveranno i mezzi per la ripresa dei lavori. Egidio Morici - Stampa l'articolo - Invia ...(ANSA) - MARINELLA DI SELINUNTE, 20 FEB - Notte di presidio tra fuochi e tende quella appena trascorsa per i pescatori di Selinunte che continuano a bloccare da ieri la zona della borgata di Marinella ...“Noi siamo ancora qua”. E’ il secondo giorno di protesta. Una tenda, un fuoco per scaldarsi. I pescatori di Marinella di Selinunte sono rimasti tutta la notte a presidio del blocco stradale iniziato ...