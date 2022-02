Pagelle Inter Sassuolo | Raspadori e Scamacca in gol | Lautaro crolla VOTI

(Di domenica 20 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Consigli FLOP:(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5, Dimarco 5; Darmian 5,5 (46? Dumfries 6), Barella 5,5, Gagliardini 5,5 (46? Dzeko 6), Calhanoglu 5,5 (78? Vidal 6), Perisic 5,5 (78? D’Ambrosio SV);Martinez 4, Sanchez 5. In panchina: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi(4-2-3-1): Consigli 7,5; Muldur 6,5, Chiriches ...

HANDANOVIC 5 Non è molto reattivo sulla conclusione di Raspadori e non è l'unica incertezza di questa stagione. SKRINIAR 5 Traoré fa un po' quello che vuole. In attacco si fa vedere con ...- Sassuolo:e tabellino del match di San Siro valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Raspadori e Scamacca a segno, tonfo della squadra di Inzaghi Berardi in azione ©...Inzaghi dovrebbe puntare in difesa su Dimarco al posto dello squalificato Bastoni, mentre a centrocampo Barella agirà davanti alla difesa al posto di Brozovic (altro squalificato), con Gagliardini sul ...L'Inter crolla a San Siro e manca l'appuntamento per il sorpasso in classifica. Raspadori e Scamacca regalano la vittoria al Sassuolo. Di seguito le pagelle dei giocatori nerazzurri.