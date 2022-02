Oroscopo di Branko della settimana dal 21 al 27 febbraio | scopri la classifica

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ariete – Quattro stelle per i nativi dell’Ariete.molto buona. Questo numero impressionante di influssi speciali è una garanzia per il settore lavorativo e finanziario; ottima la scelta di nuovi collaboratori perché nasce spontanea. Tutti i vostri rapporti vincenti sono conseguenza di azioni istintive. Venere raggiunge il segno dei Pesci il 25, ma si tratta di un transito veloce. Salute: Luna molto aggressiva tra il 22 e il 24, causa forti dolori allo stomaco e la famiglia aggiunge tutto il resto. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli. Toro – Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro.buona. Il 25 la vostra Venere transita nel cielo dei Pesci e il mese disi concluderà in maniera sorprendente. Arriveranno notizie che vi ...

