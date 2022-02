“Ora sbrocco”: Tommaso Zorzi non ce la fa più, momento di tensione altissima [VIDEO] (Di domenica 20 febbraio 2022) Al giovane conduttore Tommaso Zorzi è capitata una disavventura che ha messo a dura prova il suo sistema nervoso, generando un momento di tensione altissima. Tommaso Zorzi – ScreenshotTommaso Zorzi ha dovuto affrontare una disavventura che lo ha messo a dura prova, con il rischio che sbroccasse da un momento a all’altro. Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha concluso da poco la sua ultima esperienza televisiva. Su Real Time, Zorzi ha condotto la prima edizione del reality Drag Race Italy. Sempre in viaggio per lavoro o per diletto, nelle ultime ore Tommaso ha dovuto fare i conti un fastidioso contrattempo accadutogli in aereo, che lui stesso ... Leggi su ck12 (Di domenica 20 febbraio 2022) Al giovane conduttoreè capitata una disavventura che ha messo a dura prova il suo sistema nervoso, generando undi– Screenshotha dovuto affrontare una disavventura che lo ha messo a dura prova, con il rischio che sbroccasse da una all’altro. Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha concluso da poco la sua ultima esperienza televisiva. Su Real Time,ha condotto la prima edizione del reality Drag Race Italy. Sempre in viaggio per lavoro o per diletto, nelle ultime oreha dovuto fare i conti un fastidioso contrattempo accadutogli in aereo, che lui stesso ...

Advertising

Lottiequeen17 : RT @LeopardiMelissa: No vabbè entro dopo un ora qua sopra e ci sta l'abbraccio gate che mi va pure bene, ma le puritane per il vestito no e… - LeopardiMelissa : No vabbè entro dopo un ora qua sopra e ci sta l'abbraccio gate che mi va pure bene, ma le puritane per il vestito n… - QuelloKeSbrocca : hai capito che ho lo sbrocco facile? ora hai capito di essere stato bloccato. c'è gente che con me interagisce senz… - Dario_Alioto : @QuelloKeSbrocca Tu hai lo sbrocco facile prorio, ora ho capito perchè hai più tweet the interazioni, mi levo dal c… - vecchiavolpe003 : @aartisticaa @MSaaaandra NO ORA SBROCCO NON VOGLIO NEANCHE LEGGERE LE ANTICIPAZIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sbrocco Lo Stato Sociale: i regaz raccontano i 10 anni di 'Turisti della democrazia' ...sulle signorine che fanno le cose da signorine in Mi sono rotto il cazzo e parecchia altra roba ora ... Cioè: in Turisti c'è un pezzo, Ladro di cuori col bruco , in cui io a un certo punto sbrocco e dico ...

Rissa sulla schwa La condivisione social rilancia la polemica Lipperini rilancia il giudizio sulla petizione del sito Valigia blu: "Un tono rancoroso e sprezzante, una specie di sbrocco che pare scritto in mezz'ora, un rimasuglio reazionario che ha assorbito ...

"Ora sbrocco": Tommaso Zorzi non ce la fa più, momento di tensione altissima [VIDEO] Ck12 Giornale “Ora sbrocco”: Tommaso Zorzi non ce la fa più, momento di tensione altissima [VIDEO] Sempre in viaggio per lavoro o per diletto, nelle ultime ore Tommaso ha dovuto fare i conti un fastidioso ... “Raga vi ricordate la pazza che tornava dal volo da Ibiza, e che a un certo punto sbrocca?

Rissa sulla schwa La condivisione social rilancia la polemica Lipperini rilancia il giudizio sulla petizione del sito Valigia blu: "Un tono rancoroso e sprezzante, una specie di sbrocco che pare scritto in mezz’ora, un rimasuglio reazionario che ha assorbito con ...

...sulle signorine che fanno le cose da signorine in Mi sono rotto il cazzo e parecchia altra roba... Cioè: in Turisti c'è un pezzo, Ladro di cuori col bruco , in cui io a un certo puntoe dico ...Lipperini rilancia il giudizio sulla petizione del sito Valigia blu: "Un tono rancoroso e sprezzante, una specie diche pare scritto in mezz', un rimasuglio reazionario che ha assorbito ...Sempre in viaggio per lavoro o per diletto, nelle ultime ore Tommaso ha dovuto fare i conti un fastidioso ... “Raga vi ricordate la pazza che tornava dal volo da Ibiza, e che a un certo punto sbrocca?Lipperini rilancia il giudizio sulla petizione del sito Valigia blu: "Un tono rancoroso e sprezzante, una specie di sbrocco che pare scritto in mezz’ora, un rimasuglio reazionario che ha assorbito con ...