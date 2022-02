Lutto nel mondo del calcio: è morto Pierluigi Frosio (Di domenica 20 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio. All'età di 73 anni è scomparso Pierluigi Frosio, capitano del Perugia dei miracoli di metà anni '70. L’ex calciatore e allenatore era stato colpito da una brutta... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 20 febbraio 2022)neldel. All'età di 73 anni è scomparso, capitano del Perugia dei miracoli di metà anni '70. L’ex calciatore e allenatore era stato colpito da una brutta...

Pall_Gonfiato : Lutto nel mondo del calcio: è morto Pierluigi Frosio - cjmimun : Lutto nel mondo del calcio, e' morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Lutto nel mondo del #calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi #Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi al… - rtl1025 : ?? Lutto nel mondo del #calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi #Frosio, ex capitano del Perugia dei miraco…