Iva Zanicchi | chi è la bellissima e amata nipote Virginia Somiglia tanto alla nonna

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’avevamo vista in televisione nel 2021, nel programma D’Iva, in cui la Mediaset aveva deciso di celebrare la carriera della grande IvaCatellani è ladell’amatissima cantante, è unae giovanissima ragazza e, proprio come la, ha una voce d’incanto. Nonostante questa similitudine con la grintosa Iva però, lasembra voler piuttosto seguire le orme della madre restando lontana dai riflettori. Sua madre è Michela Ansoldi, psicologa e unica figlia che Ivaha avuto dal produttore discografico Antonio Ansoldi, durante un matrimonio durato, tra alti e bassi, meno di un decennio.Catellani ha anche un fratello, Luca, che la psicologa ha datoluce nel 1998. La ragazza è ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : A “Che Tempo Che Fa” ospiti Dario Argento, Iva Zanicchi, Dargen D’Amico, Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Carlo… - SMSNEWSOFFICIAL : Iva Zanicchi e Massimo Ranieri ospiti a “Citofonare Rai 2” - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno: ?? @InfoMalgioglio ?? @iva_zanicchi ?? Mago Fores… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Iva Zanicchi - Voglio amarti - chiaraorwhatevs : piazziamoci anche Iva Zanicchi con la Bielorussia già che ci siamo -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

A causare l'eliminazione di tale maschera è stato in un primo momento il giudizio espresso dai giurati ovvero, Flavio Insinna, Arisa e Caterina Balivo. In un secondo momento invece hanno ...... i travestimenti evidenti restano in gara, quelli su cui c'è maggior mistero vengono scoperti, mentre la sfilacciata e logorroica giuria ( ieriha sostituito Facchinetti a casa con il ...L’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, si narra nella sua duplice veste di cantante e conduttrice televisiva: dal Festival di Sanremo a Ok il prezzo è giusto, fino a quella volta in cui Mike Bongiorno l ...A causare l’eliminazione di tale maschera è stato in un primo momento il giudizio espresso dai giurati ovvero Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Arisa e Caterina Balivo. In un secondo momento invece hanno ...