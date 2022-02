Inter-Sassuolo | probabili formazioni e ultimi aggiornamenti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Le possibili scelte di Inzaghi e Dionisi per il match di San Siro valido per la 26esima giornata di Serie A.

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - FabioRussello : Il programa di oggi: - Ore 11 attesa di Inter Sassuolo - ore 12 attesa di Inter Sassuolo - ore 13 pranzo - ore 14 a… - lisabiasio : Solo una cosa può tirarmi su il morale ovvero che l’Inter perda in casa con il Sassuolo, ma non accadrà mai nella v… - news24_inter : Servirà una grande #Inter secondo l'ex attaccante ??? - infoitsport : Inter-Sassuolo: le probabili formazioni della 26ª giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

... oggi gli uomini di Simone Inzaghi se la vedranno con ildi Dionisi, con un unico obiettivo: tornare in vetta. Nelle ultime due gare di campionato (Napoli e Milan) l'ha raccolto ...Commenta per primo Contro ildei 'promessi sposi' Frattesi e Scamacca, l'si gioca un'importante fetta di presente in chiave campionato - la possibilità di riprendersi la testa della classifica (e con una gara ...Domenica 20 alle ore 12:30 sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, alle 15:00 si affronteranno Venezia-Genoa, seguite alle 18:00 da Inter-Sassuolo e alle 20:45 da Udinese-Lazio. La giornata siconcluderà ...MILANO - Alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita il Sassuolo nel 26° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio per 2-2 del Milan ...