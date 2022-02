Inter-Sassuolo, le pagelle di CM: Handanovic è un problema. Sanchez, ma quale leone? Scamacca mostruoso (Di domenica 20 febbraio 2022) Inter Handanovic 4: Il tiro centrale di Raspadori gli passa sotto le gambe, l’ennesima frittata della sua deludente stagione. Incolpevole su... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022)4: Il tiro centrale di Raspadori gli passa sotto le gambe, l’ennesima frittata della sua deludente stagione. Incolpevole su...

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SquawkaNews : 08’: ?? Inter 0-1 Sassuolo 27’: ?? Inter 0-2 Sassuolo The champions are in trouble. ?? - DiMarzio : .@SassuoloUS, le parole di #Dionisi dopo la vittoria contro l'@Inter - News24_it : LIVE Inter-Sassuolo 0-2: gol di Raspadori e Scamacca| Risultato finale - La Gazzetta dello Sport -