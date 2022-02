Inter-Sassuolo | formazioni ufficiali | Inzaghi con Sanchez | Dionisi punta su Scamacca

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Inter : ??? | INTERVISTA ??? Darmian a @Inter_TV: “Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che il Sassuolo è una squadra… - FBiasin : Oggi l’#Inter contro il #Sassuolo dovrà ovviare all’unico vero limite della sua rosa: un’alternativa a #Brozovic.… - vivoperlinter : Segui il live testuale con noi! #InterSassuolo #SerieA #SerieATIM - _ImInter_ : Inter-Sassuolo 3-1 #InterSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di, 26a giornata di Serie A:(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi.(...... 18) e la seconda formazione che ha subito più reti da calcio da fermo :(19), dietro solo al Cagliari (20). L'è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro ilin Serie A (...(fcinter1908) Se ne è parlato anche su altri giornali Inter-Sassuolo, valida per la 26ª giornata di Serie A sarà visibile sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su ...Alle ore 18:00 l’Inter affronterà il Sassuolo per la 26esima giornata di Serie A, i due allenatori hanno diramato le proprie formazioni ufficiali.