“Il Covid non sparirà il 31 marzo”. Serviranno ancora Green Pass e mascherine. Speranza: “La partita non è chiusa, ma i vaccini ci hanno fatto vincere” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. È quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese – ha detto Speranza ricordando il primo lockdown -, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma lanon è. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. Aparte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. È quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute, Roberto. “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese – ha dettoricordando il primo lockdown -, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, ...

