Euroferry Olympia | salvo uno dei 12 passeggeri dispersi dopo l’incendio Parla un sopravvissuto | «Avevo mandato un sms di addio» – Il video

(Di domenica 20 febbraio 2022) Uno dei 12neldel traghettodella Grimaldi nella acque davanti a Corfù mentre era diretto a Brindisi. Il superstite è stato individuato a poppa della nave ed è stato soccorso. La conferma è arrivata dalla tv greca Skai che ha mostrato una foto del, 21 anni e bielorusso come raccontato da lui stesso alla Guardia Costiera greca, mentre scende dalla scaletta della nave. A confermare la notizia anche il ministro della Navigazione greco, Yiannis Plakuotakis. Ora le autorità sperano che ilabbia ulteriori informazioni sugli altri 11: si pensa che siano imprigionati nel traghetto da cui ancora stamane usciva un fumo denso. Un incendio è scoppiato il 18 febbraio ...

È arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'incendio del traghetto, andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a largo di Corfù. A bordo, secondo quanto riferisce la compagnia Grimaldi Lines, ci sarebbero in tutto 48 sopravvissuti, tra i ...AGI - Un piccolo miracolo a bordo del traghettodella Grimaldi Lines: 52 ore dopo lo scoppio dell'incendio, i soccorritori hanno tratto in salvo un camionista bielorusso di 21 anni che si trovava a poppa della nave. L'uomo, che ...Diverse esplosioni sono state udite sulla Euroferry Olympia, il traghetto della Grimaldi Lines abbandonato in seguito a un incendio divampato nella stiva alle 4 del mattino di venerdì scorso sulla ...Uno degli italiani: "Abbiamo perso tutto, il camion e anche il lavoro" È arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei ...