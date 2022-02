Atp Rio de Janeiro 2022: Bolelli/Fognini accedono alla finale di doppio (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue la settimana da urlo di Fabio Fognini nell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Dopo aver raggiunto le semifinali in singolare, arrendendosi solo al fenomeno Alcaraz, l’azzurro ha centrato la finale in doppio. Al suo fianco il connazionale Simone Bolelli, con il quale ha vinto gli Australian Open nel lontano 2015. Dopo aver sconfitto Behar/Escobar e Andujar/Martinez, i due si sono ripetuti anche in semifinale ai danni di Gonzalez/Molteni. Successo in due set per gli azzurri, capaci di imporsi per 7-6(4) 6-2 in circa un’ora e mezza di gioco, staccando il pass per l’atto conclusivo. Ad attenderli ci saranno Murray/Soares, che avranno il pubblico dalla loro parte per via del brasiliano Soares. La finale di doppio si ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue la settimana da urlo di Fabionell’Atp 500 di Rio de. Dopo aver raggiunto le semifinali in singolare, arrendendosi solo al fenomeno Alcaraz, l’azzurro ha centrato lain. Al suo fianco il connazionale Simone, con il quale ha vinto gli Australian Open nel lontano 2015. Dopo aver sconfitto Behar/Escobar e Andujar/Martinez, i due si sono ripetuti anche in semiai danni di Gonzalez/Molteni. Successo in due set per gli azzurri, capaci di imporsi per 7-6(4) 6-2 in circa un’ora e mezza di gioco, staccando il pass per l’atto conclusivo. Ad attenderli ci saranno Murray/Soares, che avranno il pubblico dloro parte per via del brasiliano Soares. Ladisi ...

Advertising

sportface2016 : #RioOpen 2022: #Bolelli/#Fognini accedono alla finale di doppio - infoitsport : Atp Rio - Alcaraz ammazza-italiani: fuori Berrettini e Fognini. Schwartzman in finale - TENIPOcom : ATP 500 Rio de Janeiro - Clay (Semifinal) S. Bolelli/F. Fognini (ITA) def. S. Gonzalez/A. Molteni (MEX/ARG) 7-6(4) 6-2 - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Vincendo il titolo a Rio, Carlos Alcaraz ???? diventerebbe da domani numero 20 ATP. A inizio anno si era prefissato come ob… - SN4IFUN : ?? Più maratona che tennis: #CarlosAlcaraz e #DiegoSchwartzman in campo per la 3° volta in poco più di 24 ore per di… -