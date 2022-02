Ana Mena | il tweet spiazza tutti | utenti sicuri | è diretto proprio a lui

(Di domenica 20 febbraio 2022) Un post di Anasu Twitter ha scatenato il caos sui social. La cantante ‘si vendica’ dopo le dichiarazioni del collega?della frecciatina E’ stato uno dei Festival di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Tra queste non è passata inosservata quella di, dopo Sanremo, la vendetta su Francesco Monte I dissidi tra i due sono iniziati mesi fa quando Amedeus ha annunciato i big scelti ...A proposito di quest'ultimo, non è passata inosservata la reazione diproprio durante la sua esibizione, con una risata social ed il commento: 'Sto volando' . Hahahahahaha sto volando ?...Un post di Ana Mena su Twitter ha scatenato il caos sui social. La cantante ‘si vendica’ dopo le dichiarazioni del collega? Utenti sicuri della frecciatina E’ stato uno dei Festival di Sanremo con ...Francesco Monte un po’ di tempo fa è stato parecchio critico circa la partecipazione della cantante spagnola, Anna Mena, al Festival di Sanremo. Il 33enne aveva così chiosato: “Siete seri? Ma non era ...