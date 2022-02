United | Berbatov | «Ronaldo? Un’incona | va ascoltato e seguito»

Advertising

CalcioNews24 : #Berbatov dice la sua sulla situazione #ManchesterUnited ?? - sportli26181512 : Manchester United, l'ex Berbatov dà un consiglio a Ronaldo: L'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov… - infoitsport : Berbatov: 'Maguire e Cristiano Ronaldo devono chiarirsi per il bene del Man United' - junews24com : Ronaldo, il consiglio di Berbatov: «E' un'icona, va ascoltato e seguito» - -

Ultime Notizie dalla rete : United Berbatov

Calcio News 24

Commenta per primo L'ex attaccante del ManchesterDimitarha esortato Cristiano Ronaldo e Harry Maguire di risolvere i loro problemi riguardo alla fascia di capitano , motivo per il quale i due non andrebbero d'accordo: ''Quello che è ...Dimitar, ex bandiera del Manchester, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Betfair . L'ex attaccante bulgaro si è soffermato in particolare sul conflitto interno allo spogliatoio dei Red ...United are fighting for a top four spot which they need to achieve. "Nobody needs to be talking about this stuff right in the middle of the season." Dimitar Berbatov has told club captain Harry ...È ormai noto a tutti che nello spogliatoio del Manchester United non tiri buona aria e i risultati nel rettangolo di gioco evidenziano un gruppo disunito. Ai microfoni di Betfair, l’ex attaccante dei ...