Ucraina, Borrell: grave preoccupazione per spiegamento forze russe (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Unione europea ha affermato oggi, per bocca dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, di ritenere una "grave preoccupazione" il "massiccio dispiegamento di forze armate della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Unione europea ha affermato oggi, per bocca dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep, di ritenere una "" il "massiccio didiarmate della ...

