Studenti in piazza a Salerno per dire no all'alternanza scuola – lavoro (Di sabato 19 febbraio 2022) di Monica De Santis Studenti in piazza a Salerno. Si è tenuta ieri mattina la manifestazione che ha coinvolto gli Studenti di numerosi istituti tecnici cittadini e non solo, e di numerosi istituti della provincia. In piazza per urlare la propria rabbia contro un sistema scolastico che non li sta preparando, ma al contrario sta mietendo vittime. Centinaia di Studenti hanno attraversato il Corso Vittorio Emanuele di Salerno, in protesta contro un'alternanza scuola lavoro che da anni denunciamo essere pensata per allontanarci troppo presto dai banchi di scuola, per sfruttare Studenti gratis e abituarci a un lavoro povero, sottopagato, privo di tutele. Le morti di Lorenzo e Giuseppe, i ...

GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - GiuseppeConteIT : Le violenze vanno condannate perché non favoriscono il dialogo, spostando dalla parte del torto chi scende in piazz… - fattoquotidiano : IERI DI NUOVO IN CORTEO Cosenza protesta. In piazza i ragazzi del liceo occupato contro gli abusi di un professore - dangelo_luciana : RT @GiuseppeConteIT: Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che han… - Antonio39148566 : RT @GiuseppeConteIT: Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che han… -