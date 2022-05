Sorokin e la Rivoluzione Sessuale

Internazionale

... il precedente storico è il Terrore giacobino dopo lafrancese che aveva mandato al ..., che scrisse poi memorabili saggi di filosofia della società; ma il suo viaggio verso l'...'Lasessuale americana' è un saggio che è stato dimenticato per troppo tempo. Nel 2021 è stato dato il giusto risalto a un'opera fondamentale (Pitirim, Cantagalli, 261 pagine, euro 18; ... Una guerra medievale - Vladimir Sorokin Il conflitto in Ucraina è uno scontro tra due culture e due idee di Russia, tra passato e futuro. Se vincerà il Cremlino sarà una sconfitta per tutta l’Europa, sostiene lo scrittore russo Vladimir Sor ...