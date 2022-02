Sampdoria, Quagliarella: «Tre punti pesanti contro l’Empoli. Età? Mi alleno come i ventenni» (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l’Empoli sia brava a giocare queste partite. Sono tre punti pesantissimi. Il Ferraris deve essere il nostro fortino. Dobbiamo continuare così, ma questa vittoria ci dà grande fiducia». ETA’ – «Io mi alleno come i ragazzi di vent’anni, ma so che ho una certa Età. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio, attaccante della, ha parlato al termine del match vinto: le sue dichiarazioni Fabio, attaccante della, ha parlato al termine del match vinto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamosia brava a giocare queste partite. Sono tressimi. Il Ferraris deve essere il nostro fortino. Dobbiamo continuare così, ma questa vittoria ci dà grande fiducia». ETA’ – «Io mii ragazzi di vent’anni, ma so che ho una certa. ...

