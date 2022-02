Sampdoria-Empoli 2-0 | Andreazzoli | “Non mi manca equilibrio | ma precisione sotto porta | come sempre”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico dell’, Aurelio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta arrivata in trasferta contro laper 2-0. Ecco le sue parole: “Prestazione? Penso di aver visto la stessa che ha visto tutto lo stadio, avversari compresi. Una squadra che ha voluto imporsi da subito, e ci è riuscita fino alla fine, peròspesso succede non riesce a raccogliere quello che fa e capita che affronti degli avversariquelli di oggi,Quagliarella ma anche altri, dove poi perdi l’occasione e paghi. E noi abbiamo pagato nuovamente. Però, il mio mestiere è quello di fare l’allenatore e vedere i risultati. I risultati che sicuramente arriveranno, perché se la squadra si esprime in questa maniera, venendo qua e facendo da padrone, arriveranno. Mi piace lo ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - sportmediaset : Serie A, #SampdoriaEmpoli 2-0: Quagliarella risorge e trascina i blucerchiati. #SportMediaset… - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Giampaolo per la sfida tra @sampdoria e @EmpoliCalcio - persemprecalcio : ?? Marco #Giampaolo ha analizzato la vittoria contro l'Empoli ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni complete d… - 24Trends_Italia : 1. Classifica Serie A - 200mille+ 2. Sampdoria-Empoli - 100mille+ 3. Tamberi - 50mille+ 4. Drusilla Foer - 20mille+… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

Così l'attaccante dellaFabio Quagliarella, gran protagonista a Marassi con la doppietta che ha regalato ai blucerchiati il successo sull'. Per il capitano sono così anche 100 gol con ......segnando una doppietta che lo fa salire a 100 reti con lae a 180 in Serie A è una soddisfazione che può bastare per ripagare l'attesa. Intervistato da 'Dazn' dopo la doppietta all'...Genova, 19 febbraio 2022 - "Oggi ho visto una squadra che ha voluto imporsi da subito e ci è riuscita fino al 93' ma che però, come spesso succede, non riesce a raccogliere quello che semina". Così ...L'Empoli cerca di riaprire la contesa e l'occasione buona si palesa al 59': tuttavia Bajrami, che dalla sinistra converge al centro, con il destro non inquadra lo specchio. Una chance ancora migliore ...