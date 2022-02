Rompicapo | trova i salvadanai tra i maialini | impossibile

(Di sabato 19 febbraio 2022)tra i: riesci are la soluzione all’enigma? Sembra quasifarlo! Riuscite are i salvadani?Nuovi rompicapi continuano ad emergere online per divertire e sfidare tutti quanti i lettori; che sfruttino serie matematiche o effetti ottici, ci permettono di mettere alla prova il nostro ingegno. Riesci a risolvere questo nuovondo i‘intrusi’ in una lunga serie di? A quanto pare riuscire a individuare la soluzione è veramente difficile, tanto che sembra quasi. Tu ci riesci? Sfidati!tra i ...

Advertising

zazoomblog : Rompicapo: trova la ballerina tra i fenicotteri è impossibile! - #Rompicapo: #trova #ballerina -

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo trova

Leggilo.org

l'intruso nell'immagine: pare davvero impossibile, metti alla prova la tua intelligenza e la tua abilità d'osservazione. Un nuovoemerge online pronto a mettere alla prova ...Vediamo insieme questo simpatico e divertente indovinello che vi lascerà senza parole, anche perchè molto difficile! Come sempre ioppure gli indovinelli sono un modo divertente per passare del tempo e divertirsi insieme ad amici e parenti. In questo caso vi chiediamo di trovare un serpente tra tutte le tartarughe che ...Tridimensionali, in metallo o legno, senza scorciatoie ma con soluzioni fondate su principi matematici, fisici, meccanici, da trovare con l'unico ausilio ... che ha la soluzione nella musica, puzzle e ...La storia coinvolge il leggendario detective Hercule Poirot in un rompicapo di morte e passione ... ereditiera che fresca di matrimonio con Simon Doyle si trova in luna di miele sul battello Karnak.