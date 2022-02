Roma-Verona: Mou in emergenza ma deve vincere, Tudor per il bis (Di sabato 19 febbraio 2022) Una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di gol: Roma-Hellas Verona si affrontano allo stadio Olimpico per la giornata numero 26 di Serie A. Partita dove i giallorossi vanno a caccia di riscatto dopo due pareggi deludenti (più il ko in Coppa Italia) mentre gli scaligeri vivono una grande stagione ed ormai hanno lasciato alle spalle la questione salvezza. 9 assenti nei giallorossi ma si non può sbagliare La vigilia della Roma è agitata dalla notizia dei 4 calciatori positivi al Covid-19. Un dato che va ad aumentare corposamente una lista di indisponibili dove sono presenti gli infortunati Spinazzola, Ibanez ed El Shaarawy più lo squalificato Gianluca Mancini, a cui si aggiungono anche Mkhitaryan e Shomurodov. Dopo gli ultimi due deludenti pareggi contro Genoa e Sassuolo, Josè Mourinho deve dunque fare a ... Leggi su zon (Di sabato 19 febbraio 2022) Una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di gol:-Hellassi affrontano allo stadio Olimpico per la giornata numero 26 di Serie A. Partita dove i giallorossi vanno a caccia di riscatto dopo due pareggi deludenti (più il ko in Coppa Italia) mentre gli scaligeri vivono una grande stagione ed ormai hanno lasciato alle spalle la questione salvezza. 9 assenti nei giallorossi ma si non può sbagliare La vigilia dellaè agitata dalla notizia dei 4 calciatori positivi al Covid-19. Un dato che va ad aumentare corposamente una lista di indisponibili dove sono presenti gli infortunati Spinazzola, Ibanez ed El Shaarawy più lo squalificato Gianluca Mancini, a cui si aggiungono anche Mkhitaryan e Shomurodov. Dopo gli ultimi due deludenti pareggi contro Genoa e Sassuolo, Josè Mourinhodunque fare a ...

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: Roma-Verona, #Mourinho in emergenza: 'Abbiamo 9 assenti, ma #Zaniolo non è positivo al Covid'. #SportMediaset https://t.… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma di #Mourinho si avvicina al match contro il Verona in uno stato di emergenza assoluta ?? In bilico… - asromaliveit1 : Piena emergenza per #Mourinho in vista di #RomaVerona: ecco le probabili formazioni dei quotidiani di oggi ???? - sportli26181512 : Probabili formazioni Roma-Verona: Vista l'emergenza, ben 9 gli indisponibili, Mourinho torna alla difesa a quattro… - andreastoolbox : Probabili formazioni Roma Hellas Verona | Sky Sport -