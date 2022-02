Programmi TV di stasera, sabato 19 febbraio 2022. A «C’è Posta per Te» Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio e Amedeo a C'è Posta per Te Rai1, ore 20.35: Affari Tuoi – Formato Famiglia Novità Game. Amadeus conduce la nuova edizione del gioco dei pacchi, affiancato dalla moglie Giovanna Civitillo. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un vip (stasera Lino Banfi) e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversari dei concorrenti i “pacchisti”, che sono i familiari, e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato Dottore. Ospiti della puntata Gigi D’Alessio e Matteo Romano. Rai2, ore 21.05: F.B.I. Serie Tv. 4×06 Nella rete: Omar, Maggie e la squadra devono indagare sulla sparizione di una giovane donna. Quando la trama s’infittisce, prende una piega molto strana. Rai2, ore 21.50: ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio ea C'èper Te Rai1, ore 20.35: Affari Tuoi – Formato Famiglia Novità Game. Amadeus conduce la nuova edizione del gioco dei pacchi, affiancato dalla moglie Giovanna Civitillo. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un vip (Lino Banfi) e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversari dei concorrenti i “pacchisti”, che sono i familiari, e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato Dottore. Ospiti della puntata Gigi D’Alessio e Matteo Romano. Rai2, ore 21.05: F.B.I. Serie Tv. 4×06 Nella rete: Omar, Maggie e la squadra devono indagare sulla sparizione di una giovane donna. Quando la trama s’infittisce, prende una piega molto strana. Rai2, ore 21.50: ...

Advertising

ehiimery : ma è mai possibile che una persona si fa degli schemi e poi ti dicono: raga stasera usciamo??? NOOOOOOOOOOOO, FAT… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera sabato 19 febbraio 2022 - #Guida #programmi #stasera #sabato - AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022, I programmi in onda - nexusSEI_6 : RT @CristinaMolendi: La #rai un carrozzone ! ?@SigfridoRanucci? ?@BBerlinguer? ?@lucatelese? … stasera siete a pop corn e lo stipendio arri… - MBLaCrew : RT @__G_i_u_s_y__: Dave: 'Sono le 22:30, mi sa che ti lascio' *va via* B: canticchia 'sarebbe meravigliosoo' Dicci di più... che programmi… -