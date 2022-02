Pechino 2022, curling maschile: oro Svezia, 5-4 all’extra end contro la Gran Bretagna (Di sabato 19 febbraio 2022) La Svezia vince la medaglia d’oro nel curling maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: Gran Bretagna battuta 5-4 al primo extra end. La Gran Bretagna inizia bene prendendosi un punto nel primo end, ma gli svedesi pareggiano subito i conti nel secondo end, dando vita subito ad un match molto combattuto. Dopo la decima frazione il punteggio è 4-4 e si va all’extra end. Gli svedesi non sono perfetti nel penultimo tiro e lasciano una possibilità ai britannici: Mouat rischia il tutto per tutto nell’ultimo tiro ma non riesce a sostituire la stone svedese al centro. La Svezia conquista così quell’oro olimpico sfuggito contro gli Stati Uniti a Pyeongchang 2018 e Niklas Edin vince ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Lavince la medaglia d’oro nelalle Olimpiadi invernali dibattuta 5-4 al primo extra end. Lainizia bene prendendosi un punto nel primo end, ma gli svedesi pareggiano subito i conti nel secondo end, dando vita subito ad un match molto combattuto. Dopo la decima frazione il punteggio è 4-4 e si vaend. Gli svedesi non sono perfetti nel penultimo tiro e lasciano una possibilità ai britannici: Mouat rischia il tutto per tutto nell’ultimo tiro ma non riesce a sostituire la stone svedese al centro. Laconquista così quell’oro olimpico sfuggitogli Stati Uniti a Pyeongchang 2018 e Niklas Edin vince ...

