Pagelle Sampdoria Empoli | Quagliarella rinato | Cutrone e Pinamonti assenti

(Di sabato 19 febbraio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:VOTI(4-3-1-2): Falcone 7; Bereszynski 6, Ferrari 6.5, Colley 7, Murru 6 (68? Augello 5.5); Thorsby 6, Ekdal 5.5 (85? Vieira sv), Candreva 5.5; Sabiri 6.5 (68? Rincon 6),8 (60? Conti 5.5), Caputo 5.5. Allenatore: Giampaolo 7.(4-3-1-2): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5, Romagnoli 5.5, Viti 5.5, Parisi 6 (75? Cacace 5.5); Benassi 5.5 (62? La Mantia 6), Asllani 5.5, Zurkowski 5.5 (62? Bandinelli 6); ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Quagliarella FLOP: Vicario VOTI ...Venerdì 19 febbraio 20.45 Juventus " Torino (- tabellino ) Sabato 19 febbraio 15.00" Empoli (- tabellino) 18.00 Roma " Hellas Verona (- tabellino) 20.45 Salernitana ...Torna a vincere la Sampdoria, dopo il ko subito contro il Milan, e lo fa con il ritorno al gol di Fabio Quagliarella. L'attaccante è tornato a segnare dopo 139 giorni a secco e grazie alla sua ...Il match non regala più molte emozioni, con la Sampdoria che si dedica alla gestione del ritmo fino al termine dell’incontro. Pagelle Sampdoria-Empoli 2-0, gol e highlights YouTube Video: Giampaolo ...