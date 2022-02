Milan, Pioli: 'Kessie? Sta bene, per noi è una risorsa' (Di sabato 19 febbraio 2022) Stefano Pioli parla a Sky, allenatore del Milan, prima della partita con la Salernitana: "Devo dire la verità che mi sono piaciute... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Stefanoparla a Sky, allenatore del, prima della partita con la Salernitana: "Devo dire la verità che mi sono piaciute...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic ha bisogno di un lavoro personalizzato, anche per non incorrere in infortuni, ha bisogno ancora u… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibrahimovic sta meglio, a fine settimana comincerà a correre, poi da lì valuteremo giorno per giorno. Anc… - sportli26181512 : #Pioli: '#Kessie in panchina? Scelta tecnica': Anche a Salerno l'allenatore del Milan sceglie di escludere il centr… - sportli26181512 : #Pioli: '#Kessie in panchina? Scelta tecnica': Anche a Salerno l'allenatore del Milan sceglie di escludere il centr… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Pioli, ritorno alle origini: quando era il mister della Salernitana con il foglio rosa #SalernitanaMilan -