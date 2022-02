Lucca | 26enne precipita da un ponte di 10 metri Ricoverato in gravi condizioni

Advertising

Nazione_Lucca : Cade da un ponte e fa un volo di 10 metri: grave un 26enne - qn_lanazione : #Lucca - Cade da un ponte e fa un volo di 10 metri: grave un 26enne -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca 26enne

E' in gravi condizioni un giovane di 26 anni che all'alba di oggi (19 febbraio) è precipitato dal ponte di Sant'Ansano, a Ponte a Moriano , cadendo nel vuoto da un'altezza di circa 10 metri, in ...E successo a Ponte a Moriano () intorno alle 5,30 del mattino. Il giovane è stato trasportato all ospedale di cIsanello (Pisa) con ...PONTE A MORIANO (LUCCA) – I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 6.00 per soccorso a un giovane di 26 anni, caduto dal ponte di Sant’Ansano, a Ponte a ...LUCCA - Ancora da accertare le cause della caduta da un'altezza ... che hanno constatato lesioni agli arti inferiori. Il 26enne, rimasto sempre vigile, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 3 ...