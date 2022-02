Inter | Steven Zhang mette chiarezza sul futuro | dal rifinanziamento del bond al rinnovo dei dirigenti

(Di sabato 19 febbraio 2022)programma ildell’Il tanto atteso annuncio del quadre dirigenziale nerazzurro è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. Ad annunciarlo il club attraverso un comunicato ufficiale. Marotta, Ausilio e Baccin rimarranno all’per almeno altri tre anni. Una spinta ulteriore al progetto tecnico del club che in questo inizio di 2022 ha visto impegnato in prima persona il presidenteimpegnato anche neldel, dando maggiore stabilità al club. “Con la decisione di rinnovare pero tutto lo staff sportivo,ha messo in sicurezza il progetto tecnico per i prossimi anni, confermando la fiducia agli uomini che lui ...

... voluto in primis dal presidenteZhang. Con questo triplice rinnovo la data di scadenza di tutti, che era a fine stagione, è stata spostata fino al 2023. Tradotto: per tre anni ancora l'...... le ultime di calciomercatoL'di Beppe Marotta e Simone Inzaghi sta già lavorando alla prossima sessione estiva di calciomercato. Beppe Marotta eZhang © LaPresseI nerazzurri stanno ...I manager del settore sport dell’Inter hanno firmato il prolungamento del proprio contratto con il club per altre tre stagioni. Steven Zhang si fermerà in Europa almeno fino alla gara di ritorno col ...Col rinnovo della classe dirigente, il presidente Steven Zhang ha messo un altro tassello importante per l'Inter. Dall'arrivo di Suning, il club è cresciuto sul campo e non solo, anche per il rilancio ...