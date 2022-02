Indagato per omicidio colposo il medico che esentò Franco Trinca, biologo no vax morto di Covid (Di sabato 19 febbraio 2022) Si dice pronto a spiegare ai magistrati di aver «agito correttamente» il medico di base del biologo nutrizionista no-vax Franco Trinca - morto nei giorni scorsi all’ospedale di Città di Castello -... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 febbraio 2022) Si dice pronto a spiegare ai magistrati di aver «agito correttamente» ildi base delnutrizionista no-vaxnei giorni scorsi all’ospedale di Città di Castello -...

