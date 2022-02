Il creatore di My Hero Academia ha rivelato di essersi ispirato a Spider-Man

(Di sabato 19 febbraio 2022) Qualche rivelazione su My: ildel manga haalcune influenze dal mondo Marvel, ovvero quello di-Man. Myè stato influenzato dal mondo di-Man Kohei Horikoshi, ildi My, non ha mai nascosto il suo amore per i fumetti occidentali, infatti con All Might che recentemente è stato influenzato dalla storia del primo manga di Deadpool, Deadpool Samurai, sembra che il mangaka abbia basato uno dei suoi personaggi di uno dei più amati cattivi Marvel, il Green Goblin che è recentemente tornato nella serie di film di-Man in-Man: No Way Home, di Willem Dafoe che ha ripreso il ruolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : creatore Hero

DR COMMODORE

... Alexandra Shipp, Kerry Bishé, Angela Sarafyan, e diretto da Sam Barlow,di Her Story e ... Skul: TheSlayer (Cloud, Console e PC) [email protected] - 10 febbraio Skul è un frenetico action ...Questo porta all'annuale "VoughtDraft", dove una volta all'anno i supereroi emergenti ... Ildella serie The Boys , Eric Kripke , in precedenza aveva spiegato ciò che i fan possono ...Qualche rivelazione su My Hero Academia: il creatore del manga ha rivelato alcune influenze dal mondo Marvel, ovvero quello di Spider-Man. My Hero Academia è stato influenzato dal mondo di Spider-Man ...ZeniMax Asia annuncia l’uscita di Hero Dice, il primo gioco mobile di Tango Gameworks i creatori della serie di The Evil Within e Ghostwire: Tokyo. Sarà disponibile questa primavera in giappone, per ...