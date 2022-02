“Ho trasformato i camici da ospedale in abiti alla moda” | una passerella contro il cancro

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 19 febbraio 2022) Allie Olson, 40 anni, è un’artista newyorkese “Il miglior peggior anno della mia vita”: è così che Allie Olson racconta il suo percorso di cura per ilal seno che ha affrontato negli ultimi 12 mesi. Durante i quali l’artista 40enne @allieolsonart è riuscita a trasformare il periodo più duro, doloroso e buio della sua vita in qualcosa di speciale, grazie al suo progetto Radiation Runway. Il camice, ormai indumento indispensabile per le sue quotidiane sedute di radioterapia, è diventato un capo speciale, con il quale creare look di alta. Le foto e i video degli outfit postati sui social, in quella che ben presto è diventata un’attività divertente e allo stesso tempo indispensabile per non perdere la speranza. Un modo, come sottolinea Allie, per diffondere “gioia e luce” in spazi che possono essere oscuri, per trasformare anche solo per ...