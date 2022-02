Advertising

AnsaLiguria : Genoa: Blessin, a Venezia con fiducia e coraggio. Tecnico, ci vorrà anche fortuna ma dobbiamo guadagnarcela #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Blessin: 'Servirà un atteggiamento positivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Blessin: 'Servirà un atteggiamento positivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Blessin: 'Servirà un atteggiamento positivo' - napolimagazine : GENOA - Blessin: 'Servirà un atteggiamento positivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Blessin

Alexanderè consapevole del valore che avrà la sfida di domani a Venezia per il suo. Partita fondamentale per poter credere ancora nella salvezza. "Credo che punteranno a fare la loro ...Alexanderè consapevole del valore che avrà la sfida di domani a Venezia per il suo. Partita fondamentale per poter credere ancora nella salvezza. "Credo che punteranno a fare la loro ...Alexander Blessin è consapevole del valore che avrà la sfida di domani a Venezia per il suo Genoa. Partita fondamentale per poter credere ancora nella salvezza. "Credo che punteranno a fare la loro ...Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Venezia: "Amiri? sta bene vedremo poi oggi. Al di la' delle scelte sara' ...