F1 | Ross Brawn | “Abbiamo modificato il regolamento per avere una competizione più equilibrata e meritocratica”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le presentazioni delle nuove monoposto di F1 si sono susseguite e gli ultimi vernissage di Ferrari e Mercedes hanno suscitato l’interesse degli appassionati per il modo in cui le due scuderie hanno interpretato il nuovotecnico praticamente agli antipodi. Inutile negare che le nuove norme tecniche introdotte da quest’anno, con conseguenti stravolgimenti delle monoposto, siano il tema principale del Mondiale 2022. In un contesto di tal genere, c’è grande curiosità nell’osservare i riscontri in pista. Tra chi non vede l’ora di godersi lo spettacolo c’è anche, figura di riferimento di Liberty Media: “Le nuove regole saranno assorbite non immediatamente, ma penso che assisteremo a un’era della F1 migliore della precedente. Credo che ci sia la possibilità di vedere più piloti in grado di battagliare per le vittorie ...

A spingere particolarmente per la rivoluzione regolamentare è stato il managing director del Circus,. L'ex mago delle strategie della Ferrari in piena era - Schumacher ha un'esperienza ...Ebbene, propriooggi è il direttore generale e responsabile sportivo della Formula 1. Chi meglio di lui sa cosa può comportare una zona grigia nel regolamento? Ebbene, la grande scommessa di Liberty Media ...Tra chi non vede l’ora di godersi lo spettacolo c’è anche Ross Brawn, figura di riferimento di Liberty Media: “Le nuove regole saranno assorbite non immediatamente, ma penso che assisteremo a un’era ...Red Bull and Mercedes will be braced for added competition as Formula 1’s motorsport boss Ross Brawn described his ‘optimism’ for the new 2022 season. Various F1 teams have been revealing their new ...