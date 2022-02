(Di sabato 19 febbraio 2022) Unaentra in classe e scorge unodiversamente abile in piedi vicino alla porta, invece di richiamarlo lo. Gli altri alunni denunciano il fatto al Preside dell'Istituto, quindi le viene comminata una sanzione disciplinare. La donna ricorre alla Giustizia, ma anche la Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 5244 del 17 febbraio 2022) conferma la legittimità della sanzione disciplinare delladalper 30. L'articolo .

orizzontescuola : Docente schiaffeggia studente disabile: legittima la sospensione per 30 giorni dal servizio

