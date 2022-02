Covid oggi Vda, 53 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 53 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi a 31.076. I positivi attuali sono 1598 di cui 1570 in isolamento domiciliare, 23 i ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva. I guariti totali sono oggi 28.961, in aumento di 119 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.186, i tamponi fino ad oggi effettuati 460.942. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 517. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 53 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia ada 31.076. I positivi attuali sono 1598 di cui 1570 in isolamento domiciliare, 23 i ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva. I guariti totali sono28.961, in aumento di 119 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.186, i tamponi fino adeffettuati 460.942. I decessi di persone risultate positive alin Valle d’Aosta da inizio emergenza adsono 517. L'articolo proviene da Sbircia la ...

