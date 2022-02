Clizia Incorvaia, l’annuncio più atteso: impossibile trattenere le lacrime (Di sabato 19 febbraio 2022) È finalmente arrivato il grande giorno per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due hanno atteso tanto questo momento. l’annuncio ha emozionato tutti. Arriva una delle gioie più grandi in casa Incorvaia-Ciavarro. Un momento che attendevano da tanto ma, oggi, è finalmente arrivato. Clizia Incorvaia ha dato alla luce il loro primo figlio. Fonte GettyImagesPer Clizia Incorvaia si tratta del secondo bambino. Lei ha avuto la sua prima figlia a seguito della relazione con il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. La sua esperienza al GF Vip, però, le ha portato grande gioia dal punto di vista sentimentale. In quella esperienza, infatti, è scoppiamo l’amore con Paolo Ciavarro. Un amore che ha fatto sognare milioni di ... Leggi su chenews (Di sabato 19 febbraio 2022) È finalmente arrivato il grande giorno pere Paolo Ciavarro. I due hannotanto questo momento.ha emozionato tutti. Arriva una delle gioie più grandi in casa-Ciavarro. Un momento che attendevano da tanto ma, oggi, è finalmente arrivato.ha dato alla luce il loro primo figlio. Fonte GettyImagesPersi tratta del secondo bambino. Lei ha avuto la sua prima figlia a seguito della relazione con il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. La sua esperienza al GF Vip, però, le ha portato grande gioia dal punto di vista sentimentale. In quella esperienza, infatti, è scoppiamo l’amore con Paolo Ciavarro. Un amore che ha fatto sognare milioni di ...

